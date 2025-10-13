Девятиклассница из Приморья избила одноклассницу на уроке и попала на видео

В Приморье на видео попало, как школьница избивает одноклассницу прямо на уроке

В Приморском крае девочка-подросток держит в страхе всю школу. Видео, на котором видно, как она избивает свою сверстницу, опубликовал Telegram-канал «Svodka25».

По словам автора публикации, аналогичные инциденты регулярно происходят в школе поселка Пластун. Ученица 9-го класса проявляет немотивированную агрессию к одноклассникам.

Девушку не останавливает даже присутствие учителя в классе. На кадрах она, не обращая внимание на педагога, бьет на лежащую на полу пострадавшую. Жертвами несовершеннолетней становятся даже мальчики.

«Родители в ужасе! Никто не может повлиять на ситуацию», — жалуется автор поста.

До этого российский подросток жестоко избил мальчика в школе и сломал ему позвонок. Предварительно, между учениками возник конфликт, который перерос в потасовку. На кадрах с места происшествия видно, как один школьник жестоко избивает другого, а остальные дети подначивают агрессора. В результате пострадавший мальчик попал в Тульскую областную больницу.

Ранее подростки заперли ровесницу в раздевалке российской школы и издевались над ней.