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В российском городе семилетний мальчик сломал позвоночник, упав с батута

В Кузбассе мальчик упал с батута и сломал позвоночник
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Telegram-канал Ново-ТВ, Первое городское телевидение Новокузнецка

В Кузбассе семилетний ребенок получил перелом позвоночника, упав с батута. Об этом сообщает Telegram-канал «Ново-ТВ».

Инцидент произошел 12 июня в парке города Полысаево — семилетний мальчик упал с трехметровой высоты, сорвавшись с батута. В результате падения у ребенка диагностирован компрессионный перелом четырех позвонков.

Прокуратура региона инициировала проверку по факту случившегося, в том числе соответствие аттракциона необходимым техническим требованиям. Следственные органы СУ СК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента.

Ранее петербургский школьник восемь дней проходил со сломанным позвоночником после травмы.

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