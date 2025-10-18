На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нуждавшийся в медицинской помощи житель Улан-Удэ избил фельдшера в машине скорой

В Улан-Удэ судимый дебошир напал на медиков в машине скорой помощи
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федераци

В Улан-Удэ мужчина, нуждавшийся в медпомощи, попал вместо больницы в полицию. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Инцидент произошел 17 октября в микрорайоне Зверосовхоз, куда посреди ночи вызвали скорую помощь. Оказавшись в машине, пациент начал вести себя агрессивно. По словам медиков, мужчина оскорблял их, нанес побои фельдшеру, а также пытался сломать медицинское оборудование.

Тогда они остановили автомобиль и нажали тревожную кнопку. Прибывшие по вызову росгвардейцы успокоили 37-летнего хулигана, а затем доставили в отдел внутренних дел. Как сообщается, мужчина уже был судим. Ведется проверка.

До этого пациент российской больницы напал на спящих соседей по палате, избил врача и охранников. Прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования усмирили дебошира. После осмотра консилиум дежурных врачей не выявил у мужчины признаков психического расстройства и попросил вывести его из медучреждения. Однако за пределами больницы агрессор набросился с кулаками на бойцов группы быстрого реагирования. После повторного усмирения нарушитель был отправлен домой.

Ранее россиянин напал на врача спустя два месяца после выхода из колонии.

