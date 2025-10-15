В Совет по противодействию коррупции вошли генпрокурор и председатель Верховного суда

Генпрокурор и председатель ВС вошли в Совет по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин внес в состав Совета по противодействию коррупции генерального прокурора Александра Гуцана и председателя Верховного суда Игоря Краснова. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Согласному этому же указу, Гуцан так же включен в состав президиума Совета, а Краснов исключен из него.

Совет по противодействию коррупции образован в целях создания системы противодействия коррупции в РФ и устранения причин, ее порождающих. Основные его задачи: подготовка предложений президенту, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции, координация деятельности различных органов власти в этой сфере, контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

6 октября Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции.

Ранее президент РФ заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.