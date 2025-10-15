На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совет по противодействию коррупции вошли генпрокурор и председатель Верховного суда

Генпрокурор и председатель ВС вошли в Совет по противодействию коррупции
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в состав Совета по противодействию коррупции генерального прокурора Александра Гуцана и председателя Верховного суда Игоря Краснова. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Согласному этому же указу, Гуцан так же включен в состав президиума Совета, а Краснов исключен из него.

Совет по противодействию коррупции образован в целях создания системы противодействия коррупции в РФ и устранения причин, ее порождающих. Основные его задачи: подготовка предложений президенту, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции, координация деятельности различных органов власти в этой сфере, контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

6 октября Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции.

Ранее президент РФ заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами