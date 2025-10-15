На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане гендиректора энергокомпании арестовали по делу о мошенничестве

СК: гендиректор «Каспэнергосбыт» Абдурагимов арестован в Дагестане
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Суд в Дагестане арестовал гендиректора компании «Каспэнергосбыт» Замира Абдурагимова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве на 5,3 млн рублей и фальсификации решения общего собрания акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Абдурагимова задержали во вторник.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в июле 2025 года Абдурагимов, действуя по доверенности от имени участников общества, провел внеочередное собрание компании и единолично прекратил полномочия предыдущего руководителя, назначив себя генеральным директором.

После этого, зная об отсутствии у организации договора с ПАО «Россети Северный Кавказ» и права на продажу электроэнергии, в августе 2025 года он продолжил поставлять электричество потребителям и принимать оплату наличными. С 1 по 31 августа в кассу «Каспэнергосбыта» поступило более 5 млн рублей, которые Абдурагимов присвоил.

5 октября бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Сумма ущерба в деле экс-главы республиканского минздрава превышает 1 миллион рублей.

Ранее суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана.

