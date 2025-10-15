На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле начался суд над Нетаньяху по делу о взяточничестве

Нетаньяху явился в суд на рассмотрение дела о коррупции
Abir Sultan Pool/Reuters

Суд в Тель-Авиве 15 октября проводит заседание по делу о коррупции, возбужденному в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Премьер-министр сохранял улыбку на лице, когда он и сопровождавшие его министры <...> подвергались нападкам со стороны активистов по пути в суд», — говорится в сообщении.

Нетаньяху и его супругу обвиняют в получении взяток на сумму свыше $260 тысяч. Израильскому премьеру якобы дарили ювелирные украшения, сигары и шампанское в обмен на политическое покровительство.

Кроме того, Нетаньяху якобы вступил в сговор с двумя израильскими СМИ. Например, по версии следствия, в популярном новостном портале Walla! должны были появляться только положительные отзывы о политике, а он, в свою очередь, должен был продвигать интересы компании Bezeq, которой и принадлежит интернет-ресурс.

Сам премьер все обвинения отрицает.

Ранее Трамп заявил, что с Нетаньяху сложно вести дела.

