Трамп заявил, что с премьером Израиля Нетаньяху сложно вести дела

Трамп во время визита в Израиль назвал Нетаньяху непростым партнером
Kevin Mohatt/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «непростым партнером», заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 13 октября, американский лидер выступил в парламенте Израиля. В ходе мероприятия он, в том числе, охарактеризовал главу израильского правительства.

«Он непрост. С ним сложно вести дела, но именно поэтому он великий [лидер]», — сказал хозяин Белого дома.

Также президент США обратил внимание, что «долгий и болезненный кошмар» израильтян и палестинцев подошел к концу. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен помочь сектору Газа с восстановлением стабильности и безопасности, и призвал палестинцев сосредоточиться на себе, а не пытаться уничтожить Израиль.

10 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Первый этап договоренностей по мирному плану, которые были заключены при посредничестве Трампа, предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон и отвод израильских войск к согласованным линиям. 13 октября ХАМАС в рамках соглашения отпустил 20 человек, взятых в плен в октябре 2023 года.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа.

