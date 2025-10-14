В Подмосковье к 2028 году ликвидируют не менее 10 тысяч незаконных торговых объектов

К 2028 году в Московской области планируется ликвидировать не менее 10 тыс. незаконных торговых объектов (НТО), заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе должны остаться только законные и соответствующие стандарту объекты.

«Речь о том, что должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем тех, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и «палаточные анклавы» окончательно должны остаться в прошлом», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что нестационарная торговля, соответствующая стандартам, допустима только в тех местах, где она востребована у жителей.

По словам губернатора, инициативу Московской области о включении в схему объектов НТО на частной земле поддержали Минпромторг и более 40 субъектов РФ.

«В следующем году в Подмосковье планируется демонтировать от 2,5 тыс. до 5 тыс. объектов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Ранее в Подмосковье демонтировали более 2,8 тыс. НТО. По словам Воробьева, план выполнен на 80%. До конца года в регионе планируют ликвидировать еще более 750 объектов.