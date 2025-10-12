Гладков признался, что не смог убедить жену уехать из Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью kp.ru рассказал, что его супруга отказалась уезжать из региона, несмотря на постоянные обстрелы.

По словам главы региона, он пытался отправить семью в более безопасное место, однако жена настояла на том, чтобы остаться рядом с ним. Гладков отметил, что во время ракетной опасности всегда связывается с супругой, и она нередко говорит, что находится в подъезде.

Согласно открытым данным, у губернатора четверо детей — дочь и трое сыновей.

Накануне вечером обломки сбитого FPV-дрона упали в селе Головчино Грайворонского округа. Гладков рассказал, что мужчина получил минно-взрывную травму и был ранен в голову. Он сам обратился в больницу. Врачи оказали ему необходимую медпомощь.

До этого силы ПВО сбили две ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Из-за падения осколков в городе загорелся мусор. Его потушили пожарные. На коммерческом объекте выбило окна и посекло фасад и кровлю.

Ранее ВСУ выпустили ракеты по Белгороду и его пригороду.