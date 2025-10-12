В Ватикане неизвестный помочился на алтарь и попал на видео

В соборе Святого Петра в Ватикане мужчина забрался на алтарь и справил на него нужду прямо перед туристами. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, неизвестный смог обойти турникеты, окружавшие алтарь под балдахином XVII века работы Джан Лоренцо Бернини, и быстро поднялся по ступеням. После он снял штаны и помочился на глазах у людей.

Как пишет Corriere della Sera, оскорбившего алтарь тут же задержали и вывели из собора. Других подробностей на момент публикации нет.

8 сентября сообщалось, что мужчина справил нужду возле храма в Московской области. Инцидент произошел в Пушкино. Как рассказал настоятель церкви, толпа иностранцев отмечала какой-то праздник около храма, к которому примыкает сквер. Он предположил, что посетители были иностранцами, так как, по его мнению, «жители России, как правило, проявляют уважение к представителям других религий». Один человек из толпы помочился на ограду храма. Священнослужитель сделал ему замечание, но в ответ в него полетели камни. Один из них попал в священника, травм он не получил.

Ранее неизвестные украли колокол с мемориала героям СВО в Ростовской области.