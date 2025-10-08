В НЦ «Россия» вручили первую всероссийскую премию в области научной фантастики

В НЦ «Россия» наградили 4 победителей премии в области научной фантастики

В рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» прошла церемония награждения 4 победителей первой всероссийской премии в области научной фантастики, сообщает пресс-служба премии.

Как отметил помощник президента РФ Владимир Мединский, научная фантастика является полезной литературой, выполняющая важную социальную функцию.

«Она вселяет веру в безграничные возможности человека и его разума. Уверен, что таким же позитивным потенциалом обладает и современная российская научная фантастика», — сказал он.

Победители получили денежные призы и специальную статуэтку.

«Сегодня – настоящий праздник, потому что это первая Всероссийская премия научной фантастики. Ее учреждение – очень востребованный и правильный шаг», — заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Победителем в номинации «Художественное произведение» стал Роман Афанасьев, «Визуальный образ в области научной фантастики» — Дарья Конопатова, «Перевод» — Татьяна Черезова, а «Издательский проект» — Евразийское книжное агентство.

Организаторы отметили, что премия в области научной фантастики направлена на развитие инициатив по проектированию будущего и продвижению жанра литературы. В 2025 году к участию допущены произведения, опубликованные за прошедший период.