На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НЦ «Россия» вручили первую всероссийскую премию в области научной фантастики

В НЦ «Россия» наградили 4 победителей премии в области научной фантастики
true
true
true
close
Пресс-служба Национального центра «Россия»

В рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» прошла церемония награждения 4 победителей первой всероссийской премии в области научной фантастики, сообщает пресс-служба премии.

Как отметил помощник президента РФ Владимир Мединский, научная фантастика является полезной литературой, выполняющая важную социальную функцию.

«Она вселяет веру в безграничные возможности человека и его разума. Уверен, что таким же позитивным потенциалом обладает и современная российская научная фантастика», — сказал он.

Победители получили денежные призы и специальную статуэтку.

«Сегодня – настоящий праздник, потому что это первая Всероссийская премия научной фантастики. Ее учреждение – очень востребованный и правильный шаг», — заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Победителем в номинации «Художественное произведение» стал Роман Афанасьев, «Визуальный образ в области научной фантастики» — Дарья Конопатова, «Перевод» — Татьяна Черезова, а «Издательский проект» — Евразийское книжное агентство.

Организаторы отметили, что премия в области научной фантастики направлена на развитие инициатив по проектированию будущего и продвижению жанра литературы. В 2025 году к участию допущены произведения, опубликованные за прошедший период.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами