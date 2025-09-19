В Краснодаре подростка жестоко избили за слова о родителях одноклассника

Краснодарский юноша избил подростка на глазах у толпы и сломал ему ребра и нос

В Краснодаре подросток напал на сверстника и избил его до сотрясения мозга, сообщает Kub Mash.

По данным Telegram-канала, 14-летний Рома учится в девятом классе в школе №104. Недавно между ним и его одноклассником, имя которого не сообщается, произошел конфликт. Мать подростка утверждает, что причиной ссоры стала неосторожно брошенная им фраза о родителях оппонента.

Тот оскорбился и решил отомстить обидчику, позвав на «стрелку» своего знакомого. После уроков они увели Рому в безлюдное место, где избили на глазах у других подростков. Никто из присутствующих не заступился за пострадавшего, который задыхался и захлебывался кровью.

В итоге школьник попал в краевую детскую больницу с тяжелыми травмами — переломами ребер и носа, сотрясением мозга и повреждением легкого. Мать пострадавшего уже обратилась в полицию. Однако там заявили, что найти нападавшего будет непросто.

Ранее на Урале подростки жестоко избили сверстника и бросили за школой.