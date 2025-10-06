Раскрыт ущерб, нанесенный ставшей причиной стрельбы в Дагестане майнинг-фермой

Незаконная майнинг-ферма, которая стала причиной стрельбы в селе Унцукуль в Дагестане, нанесла ущерб на 14 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Едином контакт-центре филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«В ходе проверки на одном из объектов обнаружены 58 специализированных устройств для добычи криптовалюты. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил 1 340 000 кВт·ч, а сумма ущерба — порядка 14 млн рублей», — говорится в сообщении контакт-центра.

В филиале добавили, что в настоящее время все оборудование было изъято. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Стрельба в селе Унцукуль произошла 2 октября. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, в котором участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили трое человек. Один из пострадавших во время стрельбы находится в тяжелом состоянии.

