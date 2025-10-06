На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Служащий СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства

Полковник СБУ получил пожизненный срок за подрыв зампреда правительства Херсона
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

В Ростове-на-Дону суд заочно приговорил к пожизненному сроку сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) за подрыв автомобиля зампредседателя совета министров Херсонской области в 2022 году, в результате которого чиновник получил ранения. Об этом сообщает Главная военная прокуратура на официальном сайте.

«Южный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника одного из территориальных управлений службы безопасности Украины полковника Павла Савицкого», — сказано в сообщении.

Первые восемь лет мужчина, как уточняется, проведет в тюрьме, дальше он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также Савицкому назначили штраф в 600 тысяч рублей, следует из материала.

Как установил суд в декабре 2022 года полковник СБУ в составе организованной группы вел террористическую деятельность в Херсонской области. Так, он приказал двоим гражданским с использованием противопехотной осколочной мины подорвать автомобиль, в котором был первый заместитель председателя совета министров, а также знакомый чиновника.

В результате зампред совета министров получил тяжелые травмы, а его знакомого спасти не удалось. Савицкий объявлен в международный розыск, уточняет Главная военная прокуратура

Ранее суд арестовал двоих иностранцев за подготовку теракта в российской синагоге.

