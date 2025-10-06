Служащий СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства

В Ростове-на-Дону суд заочно приговорил к пожизненному сроку сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) за подрыв автомобиля зампредседателя совета министров Херсонской области в 2022 году, в результате которого чиновник получил ранения. Об этом сообщает Главная военная прокуратура на официальном сайте.

«Южный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника одного из территориальных управлений службы безопасности Украины полковника Павла Савицкого», — сказано в сообщении.

Первые восемь лет мужчина, как уточняется, проведет в тюрьме, дальше он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также Савицкому назначили штраф в 600 тысяч рублей, следует из материала.

Как установил суд в декабре 2022 года полковник СБУ в составе организованной группы вел террористическую деятельность в Херсонской области. Так, он приказал двоим гражданским с использованием противопехотной осколочной мины подорвать автомобиль, в котором был первый заместитель председателя совета министров, а также знакомый чиновника.

В результате зампред совета министров получил тяжелые травмы, а его знакомого спасти не удалось. Савицкий объявлен в международный розыск, уточняет Главная военная прокуратура

