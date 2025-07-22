В Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ

«Фонтанка»: четырех граждан РФ, Израиля и США задержали за танцы у здания ФСБ

В Санкт-Петербурге полиция задержала россиянина и трех иностранных туристов за танцы у здания управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России на Литейном проспекте. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что вечером 21 июля в полицию поступил звонок от дежурного из УФСБ. Тот сообщил, что силовики задержали двух человек, которые снимали фасад здания управления на камеру и вели себя агрессивно.

Правоохранители выяснили, что 20-летний житель Сантк-Петербурга, один турист из Израиля и двое граждан США по пути из Большой хоральной синагоги (Лермонтовский проспект) захотели сделать фотографии и потанцевать у здания УФСБ.

Всех четверых доставили в отделение полиции, на задержанных составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (КоАП РФ Статья 20.1), после чего они были помещены в камеру.

По данным «Ъ-СПб», к настоящему времени задержанных уже отпустили из отделения полиции. Куда туристы отправились в дальнейшем, неизвестно.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве двух молдавских разведчиков.