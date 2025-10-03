На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дети избили мальчика возле школы и сняли это на видео

В Кузбассе дети избили мальчика возле школы и сняли это на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Инцидент Ленинск-Кузнецкий, Полысаево»

В Кузбассе учащиеся избили ребенка возле школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел в школе №38 в городе Ленинске-Кузнецком на глазах у других учеников. Одна из школьниц вела видеосъемку. Ребенка избили и оставили лежать на асфальте, после чего нападавшие ушли с места происшествия. Никто из присутствующих не оказал помощь пострадавшему. Отмечается, что этого мальчика обижают регулярно.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося, сообщили в ГУ МВД России по региону. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. Действиям лиц, совершивших нападение, дадут правовую оценку.

Ранее в Хабаровском крае школьники жестоко избили мальчика и угрожали пистолетом из-за клеветы.

