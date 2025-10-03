Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области пять человек погибли в аварии с двумя автомобилями

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком; погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около 14:20. Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ на 399-м км трассы Р-132 «Золотое кольцо», после чего одна из машин загорелась.

Согласно предварительной информации, погибли пассажир УАЗа и две пассажирки Kia, а также оба водителя. Еще двух человек госпитализировали.

27 сентября в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее россиянам назвали три привычки водителей, опасные осенью.