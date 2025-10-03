IT-эксперт назвал отличия мессенджера Max от китайского WeChat

Мировая тенденция к цифровому суверенитету продолжает усиливаться. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал кофаундер IT-компании «Рулла» Хэнлун Чжао.

По его словам, все больше стран выбирают национальные аналоги популярных сервисов для обеспечения технологической независимости. В пример он привел Францию, где госслужащие переходят на Tchap, Казахстан с мессенджером Aitu, и ОАЭ, где популярен Botim. Он напомнил, что пионером в этой области стал китайский WeCha.

«Мессенджер Max – молодой российский игрок, быстро набирающий аудиторию, – претендует на аналогичную роль, так что сравнение напрашивается. WeChat появился в 2011 г., через год у сервиса уже было 100 млн пользователей – около 7% населения страны. В 2013-м появились платежи, и аудитория сразу выросла до 400 млн», — отметил Чжао.

Эксперт напомнил, что Max демонстрирует быстрый рост — спустя несколько недель с запуска он привлек первый миллион пользователей.

«Сегодня в мессенджере зарегистрирован каждый четвертый. В обоих случаях скачки связаны с продуктовыми обновлениями (платежи, госсервисы, улучшение качества связи), которые сделали сервисы востребованными», – добавил он.

Чжао подчеркнул, что в Китае WeChat практически вытеснил мобильную связь, предлагая звонки высокого качества. По его мнению, Max показывает сопоставимое качество.

Главной особенностью WeChat он назвал платежную систему WeChat Pay, которая появилась в период, когда банковские приложения в Китае были неудобными и медленными. Сегодня через суперапп оплачивают почти все. По его словам, в России банковские сервисы развиты, и конкурировать с ними сложно.

«На старте Max предложил переводы через банки-партнеры, а затем начал подключать СБП», — добавил Чжао.

Эксперт добавил, что WeChat играет роль цифрового паспорта для входа в десятки сервисов, выполняя функцию единой авторизации (SSO).По его словам, Max также движется в этом направлении.

Джао уточнил, что оба мессенджера используют схожий подход к защите данных, стремясь найти баланс между приватностью и безопасностью.

«WeChat сформировался как зрелый суперапп, но это стало его ограничением, поскольку интерфейс не меняется годами; доступны монолитные функции, но более тонкие механики не внедряются. Max стартует с чистого листа и может учесть опыт китайского гиганта в нескольких направлениях», — добавил Чжао.