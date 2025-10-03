Названы первые признаки наркотической зависимости у подростка

Быстрое снижение успеваемости, а также пропуск уроков могут быть первыми признаками наркотической зависимости у подростка. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев.

По его словам, насторожить должно и то, что ребенок не выполняет свои обязанности по дому и не убирается в своей комнате, особенно если раньше он всегда был аккуратным и любил чистоту. К другим сигналам он отнес замкнутость, агрессию или апатию, нарушения сна, необоснованные траты денег, потерю веса, круги под глазами. Лицо подростка при этом может стать уставшим, серого «пергаментного» цвета.

«Излишняя активность, суетливость наблюдается непосредственно на фоне приема психостимуляторных наркотиков: все поведенческие реакции становятся гипертрофированными, нужно постоянно производить какие-то действия, невозможно усидеть на одном месте», — добавил Исаев.

Психиатр-нарколог Рузской больницы Артем Кривошея до этого говорил, что даже единичное употребление запрещенных веществ может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме «гормоны счастья», что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ.