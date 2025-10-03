На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы первые признаки наркотической зависимости у подростка

Нарколог Исаев: потеря веса может говорить о наркотической зависимости у ребенка
true
true
true
close
polya_olya/Shutterstock/FOTODOM

Быстрое снижение успеваемости, а также пропуск уроков могут быть первыми признаками наркотической зависимости у подростка. Об этом kp.ru рассказал психиатр-нарколог Руслан Исаев.

По его словам, насторожить должно и то, что ребенок не выполняет свои обязанности по дому и не убирается в своей комнате, особенно если раньше он всегда был аккуратным и любил чистоту. К другим сигналам он отнес замкнутость, агрессию или апатию, нарушения сна, необоснованные траты денег, потерю веса, круги под глазами. Лицо подростка при этом может стать уставшим, серого «пергаментного» цвета.

«Излишняя активность, суетливость наблюдается непосредственно на фоне приема психостимуляторных наркотиков: все поведенческие реакции становятся гипертрофированными, нужно постоянно производить какие-то действия, невозможно усидеть на одном месте», — добавил Исаев.

Психиатр-нарколог Рузской больницы Артем Кривошея до этого говорил, что даже единичное употребление запрещенных веществ может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме «гормоны счастья», что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами