Врач развеял миф о безобидности разового приема наркотиков

Существует мнение, что однократный прием наркотического вещества не вызывает зависимости или проблем со здоровьем, однако это не так, предупредил психиатр-нарколог Рузской больницы Артем Кривошея. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации Рузского городского округа.

«Даже единичное употребление может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме «гормоны счастья», что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений», — объяснил специалист.

Он обратил внимание, что речь идет не только о веществах, запрещенных законом. Даже некоторые препараты, которые продаются в аптеках, например, анальгетики или успокоительные, могут привести к зависимостям, предупредил Кривошея.

В конце прошлого года в США студентка-отличница впервые попробовала наркотики и лишилась зрения из-за галлюцинаций.

Кейли Маттарт рассказала, что в ее семье уже была проблема из-за употребления наркотиков, поэтому она старалась держаться в стороне от запрещенных веществ, зная, к каким последствиям они могут привести. Однако ее решение бросить учебу в 17 лет, чтобы начать работать, обернулось для нее печальными последствиями.

Ранее в Подмосковье зафиксировали массовые отравления наркотиками.