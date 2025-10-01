На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ

Ingram Images/Global Look Press

Программа на основе искусственного интеллекта, предназначенная для выявления в книгах запрещенной информации о наркотических средствах, станет доступна издателям в ноябре. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

«Программа будет запущена для использования в издательском мире в ноябре», — сказал Григорьев.

По его словам, разработка будет запущена Роскомнадзором, а последние тестирования показали ее эффективность на уровне 80% и выше. При этом окончательное решение об использовании программы будут принимать редакторы издательств.

В августе 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который вводит запрет на пропаганду наркотиков в средствах массовой информации и интернете, а также устанавливает правила их упоминания в литературе и кино.

Закон запрещает любую форму пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики. Кроме того, запрещено распространение информации о методах производства, использования и приобретения наркотиков.

Документ также вводит наказания за пропаганду наркотиков, включая распространение художественных произведений, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах. За первое нарушение предусмотрен административный штраф (до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц). За повторные нарушения может наступить уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее в России предрекли «переписывание» культуры из-за закона о пропаганде наркотиков.

