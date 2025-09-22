В России появилась платформа для получения социальных налоговых вычетов

Сбер при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) запустили платформу для упрощенного получения социальных налоговых вычетов за оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг, сообщает пресс-служба банка.

Размер выплат зависит от ставки, по которой рассчитывался налог на доходы физических лиц, и лимита расходов в конкретном году.

В Сбере отметили, что это первая в России платформа социальных налоговых вычетов, объединяющая в едином контуре физических и юридических лиц в таком масштабе.

По словам заместителя председателя правления Сбера Тараса Скворцова, лишь немногие россияне пользуются своим правом на налоговый вычет.

«Одних останавливает сложность оформления, другие не всегда помнят, в каких организациях в течение года оплачивали услуги, кто-то не хочет тратить время на сбор документов. Разработанная нами при поддержке ФНС платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизни миллионов россиян», — сказал он.

Также начальник управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаил Сергеев отметил, что появление упрощенного порядка получения налоговых вычетов – это еще один шаг к цифровизации государственных услуг.

«Наша ключевая задача на ближайшую перспективу — создать единую экосистему, в которой гражданин, оплатив услугу, сможет буквально в пару кликов получить за нее налоговый вычет, не занимаясь сбором и загрузкой документов», — сказал он.

В Сбере добавили, что платформу тестировали и дорабатывали с июля вместе с ФНС. С 22 сентября 2025 года клиенты Сбера начнут получать уведомления по тем компаниям, которые уже подключены к сервису.