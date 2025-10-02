На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье стали доступны роды с музыкой и фитболом

В Химках открылся обновленный роддом
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Химках после капитального ремонта возобновил работу родильный дом. Обновленное медучреждение ежегодно сможет принимать более 1,5 тыс. родов и открыто в рамках национального проекта «Семья», сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что роддом располагает 102 койками, в нем шесть родильных блоков, а также гинекологическое отделение, две операционные и палата интенсивной терапии для новорожденных. Для удобства пациенток предусмотрено три отдельных приемных отделения.

Также роддом получил 540 единиц новой медицинской техники, включая аппараты УЗИ, системы искусственной вентиляции легких и оборудование для эндоскопических операций.

Кроме того, для мам и новорожденных предусмотрены индивидуальные палаты на одно-два места. В роддоме также действует комната для обучения основам ухода за младенцами.

«Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей. Раньше только в частных роддомах можно было увидеть все то, что мы видим здесь», — отметил при визите в учреждение Воробьев.

В свою очередь, главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов сообщил, что роддом практически полностью перестроен и оснащен современным оборудованием. Здесь доступны вертикальные роды, роды с использованием фитбола, с музыкой, а также семейные роды. При необходимости количество одновременно принимаемых родов может быть увеличено с шести до 10.

Сообщается, что одной из первых пациенток обновленного роддома стала жительница Королева Елена Горбачева. Глава Подмосковья лично поздравил ее с рождением сына.

Сообщается, что на данный момент в роддоме работают 105 сотрудников, включая 29 врачей. Дополнительно в учреждении дежурят сотрудники ЗАГС — чтобы оформлять документы к выписке.

