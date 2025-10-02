На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники начали использовать нейросети для «воскрешения» умерших

Роскачество: нейросети помогают аферистам выдавать себя за умерших родственников
Shutterstock

Мошенники начали использовать нейросети для создания цифровых копий умерших людей и применять их в своих схемах. Об этом сообщили ТАСС в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

В организации пояснили, что технология «цифрового воскрешения» изначально разрабатывалась для терапевтических целей — помочь пережившим утрату справиться с горем через общение с виртуальной проекцией близкого. Однако со временем технология оказалась востребована у злоумышленников.

Эксперты отметили, что цифровые копии могут воздействовать на уязвимых людей, внушая им доверие и побуждая к нужным действиям. Боты способны убеждать родственников в необходимости финансовой помощи, рекламировать товары или услуги, а также использоваться для манипуляций.

Кроме того, нейроботы, обученные на реальных данных человека, могут проходить биометрическую верификацию, подтверждать голосом согласие на микрозайм или даже «подписывать» электронные документы. В Роскачестве подчеркнули, что случаи мошенничества с применением дипфейков в России фиксируются второй год подряд.

Опасность представляют и аккаунты умерших людей: они могут быть задействованы для фишинговых рассылок или использоваться в ботнетах для DDoS-атак. Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев отметил, что в отличие от дипфейков живых людей, цифровые копии умерших невозможно проверить, что делает их особенно удобным инструментом для преступников.

Ранее россиянам объяснили, как запутать ИИ и защитить личные данные от утечки.

