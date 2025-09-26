Россиянам объяснили, как запутать ИИ и защитить личные данные от утечки

Эксперт по ИИ Никитин: чем сложнее собирать ваши данные, тем ниже риск их утечки

Голосовые заметки, стиль переписки, геометки, фотографии, где вы совершенно случайно попали в кадр — искусственному интеллекту сегодня нужны считанные минуты, чтобы узнать о вас даже то, что не знают даже самые близкие люди. Как себя защитить, «Газете.Ru» рассказал эксперт в области искусственного интеллекта, основатель компании WMT Group и WMT AI Игорь Никитин.

По его словам, спрятаться от алгоритмов можно, если знать принципы их работы. Важно понимать: искусственный интеллект не «взламывает» личность, он просто сопоставляет поведение человека, метаданные и повторяющиеся маркеры.

«Например, можно рассмотреть фотографию: отражения в стекле, бейджи, QR-коды. Узнать метаданные фото: где, когда и на какое устройство оно было сделано. Кроме того, нейросети анализируют поведение человека: когда он чаще всего публикует посты, какими маршрутами передвигается. А его тембр и манера речи — это биометрические данные, с которыми успешно работают дипфейки», — сказал он.

Вывод простой: чем меньше видимых маркеров, тем ниже ценность вашего «профайла» и выше шанс сохранить приватность. Эксперт назвал рабочие способы, как обмануть ИИ и избежать утечки личных данных.

«Хранить все самое важное в бумажном виде. Медицинские, финансовые документы, договоры, копии паспортов и прочие удостоверения личности — ничего из этого не должно быть в «облаке». Максимум — фрагменты, которые не содержат личные данные», — посоветовал он.

Второй момент — очищать данные перед отправкой.

«Большинство систем искусственного интеллекта анализируют не только сам текст, но и метаданные. Ваша же задача — накормить алгоритмы «пустышками». Ни в соцсети, ни в чат-боты не должны попасть имена, адреса, номера телефонов, паспортные данные, фотографии пропусков, билетов и так далее. На фото надо удалить геометки, размыть фон и чужие лица, а также почистить его EXIF-данные (скрытую информацию о камере, дате и местоположении съемки)», — сказал эксперт.

Также важно сегментировать информацию.

«Помните поговорку про яйца, которые нельзя складывать в одну корзину? С данными это работает точно так же. Если вы будете использовать для всех сфер жизни один телефон/пароль/адрес электронной почты, есть риск, что скомпрометирована будет сразу вся информация. Но если разделить сферы жизни, то получится притормозить и даже запутать нейросеть», — сказал он.

Чем сложнее собрать пазл, тем тем ниже риск утечки, подчеркивает Никитин. Для этого используйте разные e-mail для банковских операций, онлайн-покупок, рабочей коммуникации, общения в интернете. Так же поступите и с телефонными номерами: один для родных и друзей, другой — для звонков по работе и так далее.

Есть также вариант поставить на документы «сигнализацию». Речь идет о honeytoken — элементе данных, который намеренно создается в качестве приманки или ловушки для киберпреступников. По словам эксперта, это дешевый и очень эффективный способ понять источник утечки информации.

«Вы выстраиваете в своих файлах кодовые фразы и email-алиасы — дополнительные почтовые адреса, — объяснил Никитин. — Если они в итоге попадут в открытый доступ, то по этим скрытым меткам вы поймете, через какой канал была «слита» информация».

Мошенники также научились подделывать голоса родных, друзей, коллег потенциальной жертвы. Поэтому важно соблюдать анти-дипфейк протокол: не записывать длинные публичные голосовые сообщения, в банках и сервисах запретить операции, подтверждаемые голосом «по звонку». И, конечно, никогда не разговаривать с позвонившими вам «сотрудниками службы безопасности».

«Для камеры, микрофона и геолокации необходимо установить режим «только при использовании», а предпросмотры уведомлений на заблокированном экране свести к минимуму. Ноутбук требует дополнительных мер защиты: используйте физическую шторку для веб-камеры, включите автоматическое обновление системы и активируйте шифрование диска», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, как проверить, следят ли за вами через камеру и микрофон.