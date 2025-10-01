На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Яндекс Еда запустила платформу для продвижения региональных ресторанов через блогеров

Яндекс Еда объединила в новом проекте блогеров из более чем 20 городов России
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Рестораны-партнеры сервиса Яндекс Еда из регионов получили доступ к новому инструменту продвижения — платформе «Есть контакт». Она позволяет заведениям привлекать новых гостей с помощью публикаций по бартеру у локальных инфлюенсеров, сообщила пресс-служба компании.

Предполагается, что благодаря запуску платформы региональные рестораны получат возможность обеспечить себе продвижение и повысить узнаваемость в городе без рекламного бюджета, а локальные блогеры смогут найти постоянных заказчиков, разнообразить контент и расширить аудиторию.

Отмечается, что в базу платформы вошли блогеры из более чем 20 городов России, включая Владивосток, Красноярск, Челябинск, Воронеж и другие. Среди них —— авторы Telegram-каналов с лояльной аудиторией о жизни города, гастрономии, досуге и развлечениях. Все они работают по бартерной схеме: ресторан предоставляет депозит на заказ или посещение, блогер публикует материал.

Сервис берет на себя всю работу по организации сотрудничества. В компании сообщили, что первым 50 заведениям, запустившим работу через новую платформу, компенсируют стоимость бартерного заказа и его доставку.

В дальнейшем сервис планирует расширять инициативу, добавляя новые города и блогеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами