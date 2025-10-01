Яндекс Еда запустила платформу для продвижения региональных ресторанов через блогеров

Яндекс Еда объединила в новом проекте блогеров из более чем 20 городов России

Рестораны-партнеры сервиса Яндекс Еда из регионов получили доступ к новому инструменту продвижения — платформе «Есть контакт». Она позволяет заведениям привлекать новых гостей с помощью публикаций по бартеру у локальных инфлюенсеров, сообщила пресс-служба компании.

Предполагается, что благодаря запуску платформы региональные рестораны получат возможность обеспечить себе продвижение и повысить узнаваемость в городе без рекламного бюджета, а локальные блогеры смогут найти постоянных заказчиков, разнообразить контент и расширить аудиторию.

Отмечается, что в базу платформы вошли блогеры из более чем 20 городов России, включая Владивосток, Красноярск, Челябинск, Воронеж и другие. Среди них —— авторы Telegram-каналов с лояльной аудиторией о жизни города, гастрономии, досуге и развлечениях. Все они работают по бартерной схеме: ресторан предоставляет депозит на заказ или посещение, блогер публикует материал.

Сервис берет на себя всю работу по организации сотрудничества. В компании сообщили, что первым 50 заведениям, запустившим работу через новую платформу, компенсируют стоимость бартерного заказа и его доставку.

В дальнейшем сервис планирует расширять инициативу, добавляя новые города и блогеров.