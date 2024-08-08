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Путин уточнил условия упоминания наркотиков в литературе и кино

Путин подписал закон о лишении свободы до двух лет за пропаганду наркотиков в сети

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который вводит запрет на пропаганду наркотиков в средствах массовой информации и интернете, а также устанавливает правила их упоминания в литературе и кино. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому закону, запрещается любая форма пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики. Запрещено распространять информацию о методах производства, использования и приобретения наркотиков. Кроме того, закон уточняет определение «антинаркотической пропаганды».

Документ также вводит наказания за пропаганду наркотиков, включая распространение художественных произведений, содержащих информацию о наркотиках и психотропных веществах. За первое нарушение предусмотрен административный штраф (до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 1,5 миллиона рублей для юридических лиц). За повторные нарушения может наступить уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до двух лет.

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил пакет законов о наказании за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете, а также — упоминании запрещенных веществ в литературе и кино.

Ранее психологи заявили о связи вейпов с наркотической зависимостью.

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