Ученые актуализируют данные о ценных видах рыб Таймыра

Экспедиция «Роснефти», которая будет изучать ценные виды рыб в устье Енисея, стартовала из города Дудинка и пройдет до порта Таналау. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в экспедиции принимают участие ведущие специалисты Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Мурманского Морского Биологического института РАН и Арктического научного центра Компании.

В «Роснефти» добавили, что исследования проходят в рамках корпоративной экологической программы компании «Тамура». Ее цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных Крайнего Севера. Ученые изучат на западном Таймыре карскую субпопуляцию белого медведя и диких северных оленей, а также ценные виды птиц и рыб.

На первом этапе ученые изучат ихтиофауну устья Енисея и оценят состояние популяций наиболее ценных видов рыб, а также экологические условия их мест обитаний и нереста и кормовую базу. Пробы, полученные в ходе экспедиционных работ, будут изучены в специализированных лабораториях участников проекта.

Вторая часть работ по изучению рыб запланирована на 2026 год. Программа «Тамура» продлится до 2027 года.