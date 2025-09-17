На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тебя отец не воспитывал?»: тюменские школьники избили сверстника, чтобы перевоспитать

В Тюмени подростки избили сверстника, чтобы перевоспитать
true
true
true
close
Shutterstock

В Тюмени группа школьников жестоко избила сверстника, оправдывая свои действия «перевоспитанием». Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Плеханово» неподалеку от Московского тракта. Группа подростков загнала сверстника в угол подъезда многоэтажного дома и начала избиение. Издевательства снимались на видео — на кадры попало, как несколько подростков бьют жертву ремнем, ногами и руками. Истязание продолжалось около десяти минут, при этом агрессоры объясняли свои действия «перевоспитанием» якобы трудного подростка.

«Тебя отец не воспитывал? Мы будем», — заявили агрессоры.

В данный момент правоохранители уже установили всех участников инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.

Ранее российские девятиклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами