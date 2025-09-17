«Тебя отец не воспитывал?»: тюменские школьники избили сверстника, чтобы перевоспитать

В Тюмени группа школьников жестоко избила сверстника, оправдывая свои действия «перевоспитанием». Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Плеханово» неподалеку от Московского тракта. Группа подростков загнала сверстника в угол подъезда многоэтажного дома и начала избиение. Издевательства снимались на видео — на кадры попало, как несколько подростков бьют жертву ремнем, ногами и руками. Истязание продолжалось около десяти минут, при этом агрессоры объясняли свои действия «перевоспитанием» якобы трудного подростка.

«Тебя отец не воспитывал? Мы будем», — заявили агрессоры.

В данный момент правоохранители уже установили всех участников инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.

