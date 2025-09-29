Названы главные причины частых болезней во взрослом возрасте

Стресс, недосып, вредные привычки и накопившаяся вирусная нагрузка чаще всего выступают в роли причин частых болезней у взрослых. Об этом газете «Известия» рассказала клинический нутрициолог Алена Вавилова.

По ее словам, ухудшить ситуацию могут нарушение микробиоты, несбалансированное питание и дефициты питательных веществ. Так, иммунитету нудны остаточное количество белка и цельных продуктов: овощей, фруктов, ягод, зелени, бобовых, круп, яиц, рыбы, мяса. При этом количество потребляемых сладостей, колбас и полуфабрикатов лучше сократить.

Вавилова отметила, что от питания зависит здоровье микробиоты, кишечного барьера и не только.

«Например, здоровье желудка и состояние миндалин. Если у человека есть хронические проблемы — изжога, рефлюкс, — то происходит заброс содержимого в пищевод, меняется микробиота рта и носоглотки. Это может спровоцировать хронический тонзиллит с пробками. На практике я встречаю такие случаи довольно часто, но люди даже не связывают эти состояния», — уточнила эксперт.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Станислава Чечулина до этого рассказала «Газете.Ru», что в отопительный сезон особенно важно настроить микроклимат в квартире для борьбы с ОРВИ и сухим кашлем. Так, для создания комфортных условий в помещении важно учитывать такие параметры, как температура, влажность, чистота воздуха.

