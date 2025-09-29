На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные причины частых болезней во взрослом возрасте

Нутрициолог Вавилова: стресс может быть причиной частых болезней у взрослых
true
true
true
close
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Стресс, недосып, вредные привычки и накопившаяся вирусная нагрузка чаще всего выступают в роли причин частых болезней у взрослых. Об этом газете «Известия» рассказала клинический нутрициолог Алена Вавилова.

По ее словам, ухудшить ситуацию могут нарушение микробиоты, несбалансированное питание и дефициты питательных веществ. Так, иммунитету нудны остаточное количество белка и цельных продуктов: овощей, фруктов, ягод, зелени, бобовых, круп, яиц, рыбы, мяса. При этом количество потребляемых сладостей, колбас и полуфабрикатов лучше сократить.

Вавилова отметила, что от питания зависит здоровье микробиоты, кишечного барьера и не только.

«Например, здоровье желудка и состояние миндалин. Если у человека есть хронические проблемы — изжога, рефлюкс, — то происходит заброс содержимого в пищевод, меняется микробиота рта и носоглотки. Это может спровоцировать хронический тонзиллит с пробками. На практике я встречаю такие случаи довольно часто, но люди даже не связывают эти состояния», — уточнила эксперт.

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Станислава Чечулина до этого рассказала «Газете.Ru», что в отопительный сезон особенно важно настроить микроклимат в квартире для борьбы с ОРВИ и сухим кашлем. Так, для создания комфортных условий в помещении важно учитывать такие параметры, как температура, влажность, чистота воздуха.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные методы лечения ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами