Россиянам назвали самые бесполезные методы лечения ОРВИ

Россияне при лечении ОРВИ часто прибегают к распространенным, но неработающим методам. Среди них на первом месте стоит применение антибиотиков, противовирусных, гомеопатических средств и иммуномодуляторов. Такие препараты не имеют доказанной эффективности в лечении респираторных заболеваний, а в случае с антибиотиками абсолютно бесполезны, так как простуду провоцируют не бактерии, а вирусы, рассказала RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Отметим, что ключевое место в числе мер профилактики заражения осенью занимает вакцинация против гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекций, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями – об этом газете «Известия» рассказала инфекционист и педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева. Кроме того, она обратила внимание на важность регулярных физических нагрузок, полноценного питания и сна, а также посоветовала поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях с влажностью 50–60%.

Что касается неэффективных способов лечения простуды, то антибиотики в этом случае не только не имеют результата, но и могут нанести серьезный вред, так как их бесконтрольное применение грозит диареей, аллергией, а также тем, что бактерии будут устойчивы к препаратам, подчеркнула Агаева.

«Антибиотики показаны только в случае развития подтвержденной бактериальной инфекции — например, при отите, синусите, пневмонии», — пояснила врач.

Неработающим способом профилактики она также назвала регулярный прием витамина С, отметив, что он неэффективен даже в случае ,если человек уже заболел – нет никаких исследований, которые бы подтвердили, что этот витамин может снизить симптомы или сократить длительность болезни. Растирания спиртом или уксусом для снижения температуры тела использовать тоже нельзя это опасно, так как такие вещества через кожу всасываются в организм и могут сделать болезнь тяжелее и даже привести к отравлению, предупредила специалист. Это касается также банок и горчичников, которые создают риск ожога, повреждения капилляров.

Терапевт посоветовала также отказаться от промывания носа антисептиками, включая хлоргексидин, пояснив, что это грозит истончением слизистой носа. Лучше всего лечиться строго по предписаниям врача, а в качестве профилактики следовать правилам гигиены, избегать контакта с заболевшими людьми, хорошо питаться, заключила эксперт.

До этого врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Станислава Чечулина объяснила читателям «Газеты.Ru», что в отопительный сезон особенно важно настроить микроклимат в квартире для борьбы с ОРВИ и сухим кашлем. По ее словам, следует учитывать такие параметры, как температура, влажность, чистота воздуха. Так, для поддержания температуры воздуха можно использовать обогреватель или кондиционер, для достаточной влажности в помещении — увлажнитель воздуха, для контроля качества воздуха — очиститель воздуха.

Ранее профессор рассказала, как защититься от ОРВИ и гриппа.