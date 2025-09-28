На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пожар охватил приют для животных, 13 собак не выжили

В Москве 13 собак сгорели в пожаре в приюте для бездомных животных
true
true
true

В московском приюте для бездомных животных произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на севере города. По данным Telegram-канала, охранник заведения решил отметить день рождения, для этого пригласил к себе нескольких друзей. Во время празднования гости уснули, не потушив сигарету.

В результате 13 животных сгорели, так как не смогли выбраться из вольеров, среди них девять щенков. Еще около 30 собак смогли сбежать с территории, когда начался пожар.

«Один из гостей сильно обгорел, его выносили из приюта на носилках, а затем увезли на скорой», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Калужской области четыре человека не выжили во время пожара в жилом доме. Огонь охватил помещение на первом этаже, после чего поднялся вышел. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Крыму загорелся многоквартирный дом на площади 400 «квадратов».

