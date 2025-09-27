На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое детей погибли в загоревшейся квартире под Калугой

В Калужской области трое детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме
Калужский Следком

В городе Боровск произошел пожар в многоквартирном доме, при котором погибли несколько человек. Об этом сообщает в Telegram-канале управление СК по Калужской области.

В ведомстве рассказали, что возгорание началось на первом этаже дома, после чего огонь распространился выше. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Telegram-канал Baza уточняет, что при пожаре в доме на улице Шувалова погибли трое детей и взрослый.

В прошлом марте в селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли пять детей, в том числе четверо близнецов, и мужчина.

Причиной возгорания мог стать натяжной потолок. На момент прибытия МЧС открытого горения не было, в квартире обнаружили тела жертв. Тогда тоже было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

