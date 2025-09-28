На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о способе мошенничества с помощью бесконтактной оплаты

ТАСС: мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники продолжают разрабатывать новые уловки для осуществления мошеннических действий и начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков, позволяющие похищать средства при бесконтактной оплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В пресс-центре пояснили, что аферисты используют в том числе и приложение для бесконтактных платежей вроде NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — пояснили в МВД.

Как рассказал «Газете.Ru» инженер-программист высоконагруженных систем Артем Кузнецов, постоянная фоновая работа и пересылка данных могут свидетельствовать о том, что приложение получило доступ к лишней информации. Эксперт пояснил, что нужно понимать логику разработчиков: приложение делается ради выгоды. «Заработать можно напрямую — продав продукт, показывая рекламу или продавая пользовательские данные», отметил Кузнецов.

Ранее Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей смартфонов на iOS.

