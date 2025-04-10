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На Украине заявили, что страна обеднеет без привлечения трудовых мигрантов

Воскобойник: Украина без привлечения трудовых мигрантов станет бедной страной
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украина не сможет обойтись без привлечения трудовых мигрантов, она станет бедной страной с пожилым населением. Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала «Эспрессо».

«Если мы не изменим свою миграционную политику, и украинцы не осознают, что без привлечения трудовых мигрантов мы не сможем обойтись, мы станем бедной страной с пожилым населением, из которой массово будет выезжать молодежь», — заявил он.

По словам Воскобойника, в 2035 году на одного рабочего будет приходиться уже два пенсионера. Он добавил, что для получения пенсионерами выплат в размере 5 тыс. гривен ($120), каждый работающий должен платить налоги не менее 10 тыс. гривен ($240).

Эксперт подчеркнул, что слишком высокое налоговое давление может сделать бизнес на Украине невыгодным. Из-за этого, по мнению Воскобойника, предприниматели могут начать переезжать в страны с более выгодными условиями для работы.

До этого ТАСС со ссылкой на коалиционный договор, согласованный консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), писало, что будущие власти Германии перестанут выплачивать гражданское пособие беженцам с Украины.

Ранее в Еврокомиссии предложили обсудить судьбу украинских беженцев после 2026 года.

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