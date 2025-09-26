Скандальный хирург Хайдаров через суд пытается оспорить свое увольнение

Пластический хирург Хайдаров в суде оспорил свое увольнение из клиники

Пластический хирург Тимур Хайдаров через суд пытается признать незаконным свое увольнение из клиники IQ Plastique. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

Там рассказали, что судебное заседание по иску Хайдарова к «Ай Кью Пластик» об оспаривании приказа об увольнении, взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда состоится 3 октября.

В мае сообщалось, что Хайдаров подал иск против своей клиники IQ Plastique («Ай Кью Пластик») в Савеловский суд Москвы.

Клиника оказалась в центре скандала в мае 2024 года, когда после операции 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов делал операцию по уменьшению желудка. После выписки пациент почувствовал себя плохо и снова обратился в клинику, где ему провели повторное вмешательство. Однако состояние мужчины ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и больше не приходил в сознание.

После трагедии было возбуждено уголовное дело. Обвинения в оказании небезопасных услуг предъявили заведующему хирургическим отделением Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву. Оба находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

