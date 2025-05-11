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Звездный пластический хирург Хайдаров подал иск к своей же клинике

РИА Новости: пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике IQ Plastique
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Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск против своей клиники IQ Plastique («Ай Кью Пластик») в Савеловский суд Москвы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, иск связан с трудовыми спорами, и беседа по делу назначена на 29 мая.

Клиника оказалась в центре скандала еще год назад, когда после операции 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов делал операцию по уменьшению желудка. После выписки пациент почувствовал себя плохо и снова обратился в клинику, где ему провели повторное вмешательство. Однако состояние мужчины ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и больше не приходил в сознание.

После трагедии было возбуждено уголовное дело. Обвинения в оказании небезопасных услуг предъявили заведующему хирургическим отделением Илье Елагину и его ассистенту Тамерлану Кадзаеву. Оба находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

Кроме того, в 2024 году Арбитражный суд Москвы приостановил работу клиники на 90 суток за нарушения, которые нашел Росздравнадзор. Клинику наказали за отсутствие информации о квалификации врачей и другие недостатки. Однако в июле суд разрешил клинике возобновить деятельность.

Также осенью Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Суд признал порочащими публикации на YouTube и обязал выплатить Хайдарову 5 миллионов рублей и опубликовать опровержение.

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