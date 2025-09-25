На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей пригласили на праздник осеннего изобилия

На ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй»
Маленькие москвичи и гости столицы в ближайшие выходные смогут примерить на себя роль фермера, а их родители – принять участие в мастер-классах. Активности пройдут в рамках гастрономического фестиваля «Урожайный разгуляй» в семейном парке интерактивного фермерства и ремесел «Городская ферма» на ВДНХ.

Площадки мероприятия будут работать в субботу и воскресенье с 10:30 до 19:00. Посетители смогут покормить и погладить животных, а в отдельные часы — прогуляться с ними по ферме. Всем гостям вручат приветственные сувениры — съедобные браслеты.

Также с 11:00 до 18:00 желающие смогут принять участие в создании общей картины из различных материалов, а с 12:00 до 18:00 — в занятиях по рисованию кофе и упражнениях на развитие равновесия. С 13:00 до 19:00 пройдут мастер-классы по изготовлению тыквы из синельной проволоки и плетению браслетов.

Для детей на «Беби-ферме» организуют игры и активности, включая уборку сена и битвы игрушечными морковками, которые состоятся в 13:00–13:40, 15:20–15:50 и 17:20–17:50.

Сообщается, что в течение фестиваля посетители смогут поучаствовать в квесте, познакомиться с ремесленниками, продегустировать экотовары и приобрести сувениры.

