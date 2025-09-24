На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эскортницы резко подняли цены на свои услуги в Москве

Mash: эскортницы в Москве повысили цены на свои услуги в 1,5–2 раза
Depositphotos

С сентября московские эскортницы подняли цены на свои услуги в 1,5–2 раза. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что девушки держались до последнего и не меняли свою ценовую политику, однако в начале осени поднять цены все-таки пришлось. На такой шаг их вынудило пойти подорожание косметологии, пластики и интимного омоложения. Отмечается, что почти во всех процедурах используются импортные препараты, которые постоянно растут в цене. Кроме того, на увеличение ценника повлияла растущая стоимость аренды жилья, одежды, аксессуаров, средств защиты и товаров из секс-шопов. По данным Mash, в результате эскортницы начали просить от 15 до 40 тысяч рублей за час.

Сообщается, что клиенты уже отреагировали на новые цены, почти перестав ходить к «подругам на час». Со слов эскортниц, гостей стало в 1,5 раза меньше. Мужчины ушли на сайты знакомств, где предлагают обычным девушкам встречи «за подарок», и на тематические ресурсы по поиску содержанок.

До этого суд в Москве заблокировал пять сайтов, приравняв эскортниц к проституткам. По данным Mash, суд установил, что информация, размещенная на подобных ресурсах, способствует пропаганде проституции, нарушает права людей, включая несовершеннолетних, противоречит требованиям законодательства и наносит вред общественной морали и здоровью.

Ранее депутат Свинцов заявил, что эскорт в России распространился из-за западных врагов.

