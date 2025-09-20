На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Онколог оценил, насколько возможно массовое использование российской вакцины от рака

Онколог Ледин: невозможно объективно оценить перспективы российской вакцины от рака
close
Global Look Press

Тема «вакцины от рака» регулярно появляется в СМИ и вызывает огромный интерес. Но важно понимать, речь идет о двух разных направлениях — профилактических и лечебных вакцинах, рассказал «Газете.Ru» Евгений Ледин — главный врач клиники «Ледин Клиник», кандидат медицинских наук, эксперт в области противоопухолевой лекарственной терапии.

Так, профилактические вакцины — это уже реальность. Вакцинация против вируса папилломы человека доказала свою эффективность в снижении заболеваемости раком шейки матки и рядом других опухолей. Прививки против гепатита B защищают не только от самой инфекции, но и от опухолей печени. Эти методы прочно вошли в медицинскую практику и применяются во многих странах по всему миру, включая Россию.

«Совсем иная ситуация с лечебными вакцинами, призванными заставить иммунную систему атаковать уже существующую опухоль. Несмотря на новости о «прорыве», ни одна из таких вакцин пока не вошла в стандарты лечения ни в России, ни за рубежом. Проблема в том, что опухоль — это собственные измененные клетки организма, которые умеют «прятаться» от иммунитета. Кроме того, рак — это не одно заболевание, а сотни разных, и универсального метода лечения здесь быть не может», — объяснил он.

Тем не менее исследования активно ведутся. При отдельных формах, например при меланоме или раке мочевого пузыря, вакцины в комбинации с иммунотерапией уже показали положительные результаты. Но пока это данные лишь по небольшим группам пациентов, которых недостаточно для изменения клинических рекомендаций.

«Что касается российской «вакцины от рака», научной информации о ней крайне мало. В международных базах отсутствуют публикации крупных исследований, поэтому сегодня невозможно объективно оценить ее перспективы. Даже если в ближайшие годы появятся убедительные результаты, внедрение в практику займет длительное время. Необходимо доказать эффективность и безопасность на больших выборках пациентов, а затем решить вопросы доступности, стоимости и сочетания с другими методами лечения», — рассказал онколог.

Поэтому говорить о «чудо-уколе от рака» преждевременно. Но осторожный оптимизм оправдан: прогресс в онкологии идет постоянно, и шаг за шагом появляются новые методы, которые улучшают прогноз для пациентов. Вакцины могут занять свое место в этой системе, но не как универсальное средство, а как часть комплексного подхода, резюмировал врач.

Ранее онколог рассказал, какой ген увеличивает риск развития рака груди.

