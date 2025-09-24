В Нижегородской области две школьницы избивают девочек и снимают это на видео

В Борском районе Нижегородской области 12-летняя школьница жестоко избила на камеру семилетнюю девочку. Видео публикует Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Судя по записи, нападавшая наносила удары жертве руками и ногами, била по голове и в пах, не обращая внимание на мольбы и рыдания девочки. Целью избиения стала попытка заставить ее принести извинения на камеру. Злоумышленницы увели жертву в безлюдное место и отобрали телефон. Это нападение стало лишь одним из серии инцидентов. Родители пострадавших требуют наказания для хулиганки, но возбудить дело против нее не могут из-за ее возраста.

По данным издания «Нижегородская правда», в нападениях на сверстниц замечены сразу две девочки. Они не только избивают детей, но и обворовывают квартиры, снимая все на видео.

Мать «главной зачинщицы» отбывает наказание в местах лишения свободы, поэтому школьницу воспитывают бабушка и дедушка. Родные признают, что девочка могла озлобиться после того, как она несколько лет подвергалась травле из-за сидящей матери. Руководство школы, где учится хулиганка, пытается добиться ее перевода в спецшколу. О ее сообщнице пока нет конкретной информации.

