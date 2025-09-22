На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новосибирская банда подростков прострелила щеку школьнику, заступившемуся за брата

В Новосибирске банда подростков прострелила школьнику щеку
Depositphotos

В Новосибирске подростковая банда прострелила щеку девятикласснику, который решил заступиться за младшего брата. Об этом сообщает nsk.kp.ru.

Инцидент произошел 20 сентября возле школы в Кировском районе. Предварительно, школьник пришел на встречу с тремя подростками, чтобы заступиться за младшего брата — что случилось между несовершеннолетними, не уточняется. Во время конфликта один из банды подростков произвел четыре выстрела из травматического оружия, попав пострадавшему в щеку, лоб и колено.

Мальчика госпитализировали, ему зашили сквозную рану на щеке и отпустили домой. По словам отца пострадавшего, подозреваемые задержаны, проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет. Также в школе проводится внутренняя проверка по факту инцидента, рассказала директор учреждения.

По словам педагогов, нападавшие подростки уже попадали в криминальные сводки. Отец другого, предположительно, пострадавшего от их рук мальчика, рассказал, что банда уже несколько лет нападает на школьников. Агрессорам по 16-17 лет, они закончили школу и называют себя «Чеповские», рассказал мужчина.

Ранее после драки взрослых и школьников в Уфе из-за подростковой ссоры возбудили дело.

