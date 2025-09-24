Врач рассказал, что поможет защититься от осенних простуд

В осенний период на фоне дождей и сквозняков можно легко простудиться, поэтому для защиты организма важно закаливаться. Об этом kp.ru рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик рассказала газете «Известия», что недостаток солнечного света снижает выработку витамина D, в результате чего иммунитет становится менее устойчивым, а значит, растет риск простуд и других заболеваний.

«У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок — сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу. Они начинают бурно размножаться, а иммунная система за ними не успевает», — пояснил Болибок.

Он посоветовал делать короткое обливанье прохладной водой после теплого душа, чтобы стимулировать иммунную систему. При этом важно не доводить себя до дрожи и сильного переохлаждения. Кроме того, можно посещать сауны и бани, добавил врач.

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы.

Ранее был раскрыт мощный естественный механизм защиты от вирусов.