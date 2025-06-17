Москвич четыре года насиловал школьницу и снимал все на видео

В Москве мужчина четыре года насиловал девочку и получил 19 лет колонии

В Москве огласили приговор местному жителю, который в течение четырех лет насиловал знакомую 11-летнюю девочку и снимал все на видео. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, фигурант насиловал несовершеннолетнюю с 2005 по 2009 год. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 11 лет. Обвиняемый также снимал порнографические видео с участием школьницы.

Задержать его удалось только в 2024 году. В отношении москвича было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за изготовление детской порнографии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Удмуртии мужчину осудили за изнасилование дочери сожительницы. Инцидент произошел в 2023 году. По версии следствия, мужчина проживал вместе с возлюбленной. Употребив спиртные напитки, он изнасиловал дочь партнерши и совершил в ее отношении иные действия сексуального характера. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее москвич много лет насиловал собственную дочь и снимал все на видео.