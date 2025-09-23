На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гинцбург рассказал, когда начнется лечение российской вакциной от рака

Гинцбург: лечение вакциной РФ от рака могут начать в течение 1–1,5 месяца
Depositphotos

Ученые готовы в течение 1–1,5 месяца начать лечение пациентов российской мРНК-вакциной от рака. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в ближайшие месяцы вакцину начнут вводить группе больных меланомой в экспериментальном режиме.

«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1–1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург.

Тема «вакцины от рака» регулярно появляется в СМИ и вызывает огромный интерес. Но важно понимать, что речь идет о двух разных направлениях — профилактических и лечебных вакцинах, рассказал «Газете.Ru» Евгений Ледин — кандидат медицинских наук, эксперт в области противоопухолевой лекарственной терапии.

В международных базах отсутствуют публикации крупных исследований о российской вакцине, поэтому сегодня невозможно объективно оценить ее перспективы, подчеркнул он.

Ранее онколог назвал самые распространенные виды рака у женщин и мужчин.

