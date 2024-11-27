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В Кемерове отец второклассника избил школьника, который ударил его сына

В Кемерове отец второклассника пришел в школу, чтобы разобраться с его обидчиком

Кемеровчанин пришел в школу сына и избил его 12-летнего обидчика, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 41-летний Евгений К., который приходится отцом одному из учеников кемеровской школы №99, пришел в учебное заведение, чтобы разобраться с обидчиком своего 8-летнего сына. Недавно мальчики поссорились и подрались после уроков на школьном дворе, шестиклассник толкнул второклассника, это увидела мать другого ученика. Она разняла детей и сообщила о произошедшем родителям пострадавшего.

Мужчина пришел в школу серьезно поговорить с несовершеннолетним и ударил его прямо в коридоре. На место были вызваны росгвардейцы, а потерпевшему потребовалась помощь медиков. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы, лица и пальца, сейчас он находится на амбулаторном лечении. На Евгения составили административный протокол, за побои ему могут назначить штраф, арест или исправительные работы.

Ранее безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях.

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