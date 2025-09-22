На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приток студентов в США снизился до минимума за четыре года

Bloomberg: число иностранных студентов в США снизилось на 19%
true
true
true
close
Faith Ninivaggi/Reuters

Число иностранных студентов, которые прибыли в США по визам в августе, снизилось на 19% в годовом выражении — до чуть более 313 тыс., это является минимальным показателем за последние четыре года. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Международной торговой администрации Соединенных Штатов.

Наибольшее падение зафиксировали среди студентов из Азии, составляющих основную долю въезжающих. Их число сократилось на 24% — до 191 тыс. Приезд в Штаты студентов из Индии уменьшился на 45%, из КНР — на 12%.

«Если тенденция сохранится, это окажет влияние не только на университеты и студентов — как иностранных, так и американских, — но и на экономику», — считает замдиректора альянса американских университетов Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration Зузана Цепла Вутсон.

Согласно оценкам Ассоциации международных деятелей образования, приток новых иностранных студентов в Соединенные Штаты осенью может снизиться на 40%, из-за чего американские университеты потеряют примерно $7 млрд. В прошлом учебном году иностранные студенты внесли в американскую экономику порядка $44 млрд и поддержали почти 400 тыс. рабочих мест.

Издание подчеркивает, что спад совпал с ужесточением иммиграционной политики администрации главы Белого дома Дональда Трампа, в том числе реформой выдачи виз H-1B, предусматривающей новый сбор в размере $100 тыс. за подачу заявки.

Ранее айтишник из топового вуза США обошел тысячи ваканский и не получил ни одного предложения о работе.

