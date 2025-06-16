«Фейковые службы поддержки»: эксперт о новых видах кибермошенничества в РФ

Мошенники все чаще используют ботов, сообщающих пользователям о «подозрительных действиях» и предлагающих проверить свои данные, введя при этом личную информацию. Об этом в беседе с РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, онлайн-покупки стали самой популярной сферой для фишинга.

По словам Коркина, мошенники часто выдают себя за представителей маркетплейсов, курьерских или почтовых служб, предлагая оформление доставки и запрашивая платежные данные.

«Киберпреступники постоянно разрабатывают новые методы атаки, такие как фишинговые письма, вредоносные программы и другие угрозы. Если пользователи не будут осторожны, они рискуют потерять личные данные, деньги и даже репутацию», — предупредил парламентарий.

Глава группы компаний «Солар» Игорь Ляпунов до этого говорил, что в 2025 году основным источником киберугроз для россиян стали мошеннические звонки в мессенджерах.

По его словам, более 60% граждан сегодня осознают важность кибербезопасности и стремятся защищать свои данные. Однако именно утечки персональной информации остаются главной причиной успеха злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о работодателях-мошенниках.