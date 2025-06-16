На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Фейковые службы поддержки»: эксперт о новых видах кибермошенничества в РФ

Депутат Коркин: в 2025 году мошенники создают поддельные службы поддержки
close
Shutterstock

Мошенники все чаще используют ботов, сообщающих пользователям о «подозрительных действиях» и предлагающих проверить свои данные, введя при этом личную информацию. Об этом в беседе с РИАМО предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, онлайн-покупки стали самой популярной сферой для фишинга.

По словам Коркина, мошенники часто выдают себя за представителей маркетплейсов, курьерских или почтовых служб, предлагая оформление доставки и запрашивая платежные данные.

«Киберпреступники постоянно разрабатывают новые методы атаки, такие как фишинговые письма, вредоносные программы и другие угрозы. Если пользователи не будут осторожны, они рискуют потерять личные данные, деньги и даже репутацию», — предупредил парламентарий.

Глава группы компаний «Солар» Игорь Ляпунов до этого говорил, что в 2025 году основным источником киберугроз для россиян стали мошеннические звонки в мессенджерах.

По его словам, более 60% граждан сегодня осознают важность кибербезопасности и стремятся защищать свои данные. Однако именно утечки персональной информации остаются главной причиной успеха злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о работодателях-мошенниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами