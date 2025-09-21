На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине произошла утечка данных миллионов граждан

«Страна.ua»: на Украине в сеть утекли персональные данные 20 млн человек
Depositphotos

Масштабная утечка персональных данных 20 млн человек произошла на Украине. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в сети предлагается за деньги приобрести файл под названием diia_users_db_2025. В его названии содержится намек на то, что утечка данных произошла из электронного сервиса государственных услуг «Дия».

Как рассказал депутат Верховной рады Александр Федиенко, в архиве содержатся номера телефонов граждан. В том числе речь идет об известных политиках, подчеркнул он.

В связи с утечкой данных парламентарий рекомендовал украинцам срочно сменить пароли на всех ресурсах, где есть привязка к номеру телефона или электронной почте. Также он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию и при наличии такой возможности поменять финансовые номера.

«Финансовый номер не должен быть публичным. Идеально, когда для каждого приложения есть отдельный номер», — подчеркнул Федиенко.

Депутат добавил, что база данных состоит из информации, актуальной на 31 декабря 2024 года.

Ранее в сеть утекли свыше 500 ГБ внутренних данных «Великого китайского файрвола».

