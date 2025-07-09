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Сильная гроза частично обесточила Великий Новгород

В Великом Новгороде из-за сильной грозы загорелась электроподстанция
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

В Великом Новгороде из-за сильной грозы загорелась подстанция в районе улицы Якова Павлова. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Александр Розбаум.

По его словам, из-за случившегося частично прекратилась подача электроэнергии в Державинский район. Обесточены оказались Хутынская, Большая Московская и Московская улицы. На месте происшествия работают аварийные службы.

Градоначальник заверил, что принимаются все возможные меры, чтобы восстановить электроснабжение. Его пост опубликован в 22:40. Спустя примерно 15 минут местные жители начали в комментариях благодарить Розбаума за возвращение света.

До этого в Ярославской и Ивановской областях около 270 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного циклона. Причиной отключений стали погодные условия. Стихия повредила электросети: всего было зафиксировано 419 обесточенных трансформаторных подстанций в двух регионах.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Праге после блэкаута.

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